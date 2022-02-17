Covid в Украине: за сутки в больницы положили 3 284 человека, умерли 259 больных

За сутки 16 февраля в Украине зафиксировали 33 330 случаев заболевания Covid и 259 смертей от него.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: За минувшие сутки госпитализировали 3 284 человека, выздоровели 27 441 человек.

Среди 33 тысяч новых больных – 2 837 детей и 961 медработник.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 4 637 260 случаев коронавирусной болезни, 3 866 755 выздоровлений от нее и 103 824 смертей от осложнений.

Привились против коронавируса 15 631 689 жителей Украины: одной дозой вакцины – 15 631 687 человек, двумя дозами – 15 043 831 человек, тремя дозами – 617 082 человека.