Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Covid в Украине: за сутки в больницы положили 3 284 человека, умерли 259 больных

Елена РощинаЧетверг, 17 февраля 2022, 08:28
Дашборд УП

За сутки 16 февраля в Украине зафиксировали 33 330 случаев заболевания Covid и 259 смертей от него.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: За минувшие сутки госпитализировали 3 284 человека, выздоровели 27 441 человек.

Среди 33 тысяч новых больных – 2 837 детей и 961 медработник.

 

За все время пандемии в Украине зафиксировали 4 637 260 случаев коронавирусной болезни, 3 866 755 выздоровлений от нее и 103 824 смертей от осложнений.

Привились против коронавируса 15 631 689 жителей Украины: одной дозой вакцины – 15 631 687 человек, двумя дозами – 15 043 831 человек, тремя дозами – 617 082 человека.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемиявакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США

Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше

видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу

Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря

Все новости...
Covid-2019
Отказывали конечности после COVID-19: во Львове врачи спасли ребенка с редким осложнением
Ученые не уверены, что следующие COVID-штаммы будут легче Омикрона
Covid в Украине: 31 513 случаев, Киев – абсолютный "лидер"
Последние новости
09:25
МИД: Пора действовать для прекращения агрессии РФ
09:01
В Госдуме РФ разошлись мнения, в каких пределах признавать ОРДЛО
08:50
Резников о признании Россией ОРДЛО: Новая Берлинская стена?
08:24
В Украине 24 440 случаев Covid за сутки, в Киеве снова всплеск – 4193
08:11
Кулеба призвал мир не медлить с санкциями против РФ
08:00
Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США
07:30
Сутки на Донбассе: 84 нарушения, двое погибших военных, 12 раненых
06:40
Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше
06:20
СМИ показали видео колонны танков на окраине Донецка
05:35
Кулеба обсудил с Блинкеном санкции против РФ
Все новости...