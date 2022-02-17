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Віцепрезидентка США зустрінеться з Зеленським на Мюнхенській конференції 

Олена РощінаЧетвер, 17 лютого 2022, 08:59
Камала Гарріс, фото Getty Images

У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки в суботу 19 лютого віцепрезидентка США Камала Гарріс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами.

Джерело: високопосадовець адміністрації Джозефа Байдена під час телефонного брифінгу, Білий дім

Деталі: У суботу віце-президентка США виступить на офіційній частині Мюнхенської конференції з безпеки. У своїй промові, як і під час інших публічних виступів у вихідні, вона буде розглядати ситуацію на кордоні України та загрозу російської агресії, бо становище "залишається мінливим".

Після виступу Гарріс матиме багато зустрічей з іншими світовими лідерами на полях конференції,

Пряма мова: "По-перше, вона зустрінеться з президентом України Зеленським. І це буде справжньою можливістю підкреслити нашу відданість суверенітету та територіальній цілісності України, а також для подальшої координації дипломатичних зусиль, які здійснюються для надання Україні економічної та оборонної допомоги в безпеці.

А потім, по-друге, ми очікуємо, що вона матиме можливість спілкуватися з канцлером Німеччини Шольцом – я б сказав, "подальша можливість" спілкуватися. Як відомо, минулого тижня він був тут, у Білому домі. І віце-президент з нетерпінням чекає можливості поговорити з ним про цю кризу та багато іншого".

Деталі: Держсекретар США Ентоні Блінкен також їде до Мюнхена для спілкування зі своїми колегами з міністерств закордонних справ. Там буде також посол США у НАТО.

Теми: СШАдипломатичні відносини
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