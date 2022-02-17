Вице-президент США встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции

В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в субботу 19 февраля вице-президент США Камала Гаррис встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лидерами.

Источник: чиновник администрации Джозефа Байдена во время телефонного брифинга, Белый дом

Детали: В субботу вице-президент США выступит на официальной части Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи, как и во время других публичных выступлений в выходные, она будет рассматривать ситуацию на границе Украины и угрозу российской агрессии, потому что положение "остается изменчивым".

Реклама:

После выступления у Гаррис будет много встреч с другими мировыми лидерами на полях конференции,

Прямая речь: "Во-первых, она встретится с президентом Украины Зеленским. И это будет истинной возможностью подчеркнуть нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также для дальнейшей координации дипломатических усилий, предпринимаемых для предоставления Украине экономической и оборонной помощи по безопасности.

А потом, во-вторых, мы ожидаем, что у нее будет возможность общаться с канцлером Германии Шольцом – я бы сказал, "дальнейшая возможность" общаться. Как известно, на прошлой неделе он был здесь, в Белом доме. И вице-президент с нетерпением ждет возможности поговорить с ним об этом кризисе и многом другом".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Госсекретарь США Энтони Блинкен также едет в Мюнхен для общения со своими коллегами из министерств иностранных дел. Там будет также посол США в НАТО.