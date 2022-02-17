Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вице-президент США встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции

Елена РощинаЧетверг, 17 февраля 2022, 08:59
Камала Гаррис, фото Getty Images

В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в субботу 19 февраля вице-президент США Камала Гаррис встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лидерами.

Источник: чиновник администрации Джозефа Байдена во время телефонного брифинга, Белый дом

Детали: В субботу вице-президент США выступит на официальной части Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи, как и во время других публичных выступлений в выходные, она будет рассматривать ситуацию на границе Украины и угрозу российской агрессии, потому что положение "остается изменчивым".

После выступления у Гаррис будет много встреч с другими мировыми лидерами на полях конференции,

Прямая речь: "Во-первых, она встретится с президентом Украины Зеленским. И это будет истинной возможностью подчеркнуть нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также для дальнейшей координации дипломатических усилий, предпринимаемых для предоставления Украине экономической и оборонной помощи по безопасности.

А потом, во-вторых, мы ожидаем, что у нее будет возможность общаться с канцлером Германии Шольцом – я бы сказал, "дальнейшая возможность" общаться. Как известно, на прошлой неделе он был здесь, в Белом доме. И вице-президент с нетерпением ждет возможности поговорить с ним об этом кризисе и многом другом".

Детали: Госсекретарь США Энтони Блинкен также едет в Мюнхен для общения со своими коллегами из министерств иностранных дел. Там будет также посол США в НАТО.

Темы: СШАдипломатические отношения


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США

Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше

видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу

Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря

Все новости...
США
Россия может дальше готовить войну и распространять фейки как повод – Белый дом
Россия увеличила на 7 тысяч количество военных на границе с Украиной – СМИ
Разведка США не видит отвода войск РФ от украинской границы
Последние новости
09:25
МИД: Пора действовать для прекращения агрессии РФ
09:01
В Госдуме РФ разошлись мнения, в каких пределах признавать ОРДЛО
08:50
Резников о признании Россией ОРДЛО: Новая Берлинская стена?
08:24
В Украине 24 440 случаев Covid за сутки, в Киеве снова всплеск – 4193
08:11
Кулеба призвал мир не медлить с санкциями против РФ
08:00
Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США
07:30
Сутки на Донбассе: 84 нарушения, двое погибших военных, 12 раненых
06:40
Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше
06:20
СМИ показали видео колонны танков на окраине Донецка
05:35
Кулеба обсудил с Блинкеном санкции против РФ
Все новости...