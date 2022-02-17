Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ryanair обіцяє літати до Києва, доки не станеться "Soviet invasion"

"Європейська правда"Четвер, 17 лютого 2022, 09:17
Фото Getty Images

Ірландська компанія-лоукостер Ryanair заявила, що планує продовжувати рейси до та з України, доки загроза "радянського" вторгнення не втілилася.

Про це, як повідомляє RTE, заявив головний виконавчий директор Майкл О’Лірі, пише "Європейська правда".

"Ми вважаємо своїм обов’язком підтримувати український народ - доти, доки немає війни і в небі не літають ракети", - заявив він.

Майкл О’Лірі сказав, що не бачить підстав призупиняти сполучення з Україною, доки відповідні органи ЄС не видали розпорядження, що це небезпечно. 

"Важливо не панікувати… Людям потрібно якось добиратися додому, люди можуть хотіти виїхати з країни за кордон кудись у Європу. Авіалінії мають забезпечити цю можливість", - зазначив О’Лірі.  

У січні Ryanair оголосили, що в наступні роки планують розмістити в Україні до 20 літаків, а на літо планують щотижнево 230 польотів з трьох українських аеропортів.  

На запитання, чи змінюються плани компанії через загрозу ескалації, О’Лірі сказав, що її постійно оцінюють, але Україна залишається "величезним потенційним ринком, доки не сталося радянського вторгнення (Soviet invasion)".

Як свідчить система бронювання квитів на офіційному сайті компанії, зараз Ryanair пропонує рейси з п’яти українських міст - Києва, Львова, Харкова, Одеси і Херсона.

Нагадаємо, з 13 лютого деякі авіакомпанії, зокрема KLM, призупинили сполучення з Україною на тлі заяв західних розвідок про нависаючу загрозу нападу РФ та скорочення персоналу посольств низки країн. 

Українська авіакомпанія SkyUP була змушена посадити у Кишиневі літак, який прямував з Мадейри до Києва, через негайну заборону ірландського власника літака на входження до повітряного простору України.

Кабмін спрямував 17 млрд грн на гарантії безпеки польотів після того, як міжнародні страхові компанії зібралися з 14 лютого припинити страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій.

Теми: авіавійнаЄСУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Роспропаганда вже заявила про перехід кордону РФ "українськими диверсантами"

Російське консульство в Одесі припиняє прийом громадян

22 лютого можливі кібератаки на українські веб-ресурси – CERT-UA

Спецрежим поліції продовжили

ЄС остаточно погодив 1,2 мільярда євро допомоги Україні

фотоПід посольством Росії у Києві проходить акція на підтримку політв’язнів

Усі новини...
авіа
Авіабезвіз: Рада ратифікувала угоду про "відкрите небо" з ЄС
Російські винищувачі у рамках навчань відпрацювали захоплення літака
Bees Airline змушена перегнати всі літаки за кордон
Останні новини
16:53
До кінця року Мінцифри запустить пілот е-гривні – Федоров
16:52
На Луганщині без світла майже 46 тисяч споживачів, обстріли тривають – глава ОДА
16:42
Лавров підтвердив зустріч з Блінкеном в Женеві
16:42
Росіяни кажуть, що захопили в полон "українського диверсанта"
16:42
Саакашвілі оголосив безстрокове голодування
16:35
Путін вирішує долю ОРДЛО на Радбезі. Козак заявив: “Донбас Україні не потрібен”
16:32
Німеччина готова надати Україні 1 мільярд євро на "зелену" трансформацію
16:14
У Київ прийшла метеорологічна весна
15:58
Людей з ОРДЛО почали відправляти до Підмосков'я та інших регіонів Росії – росЗМІ
15:56
У Facebook кажуть, що змішана реальність стане широко доступною за кілька років
Усі новини...