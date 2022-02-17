Ryanair обіцяє літати до Києва, доки не станеться "Soviet invasion"

Ірландська компанія-лоукостер Ryanair заявила, що планує продовжувати рейси до та з України, доки загроза "радянського" вторгнення не втілилася.

Про це, як повідомляє RTE, заявив головний виконавчий директор Майкл О’Лірі, пише "Європейська правда".

"Ми вважаємо своїм обов’язком підтримувати український народ - доти, доки немає війни і в небі не літають ракети", - заявив він.

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Майкл О’Лірі сказав, що не бачить підстав призупиняти сполучення з Україною, доки відповідні органи ЄС не видали розпорядження, що це небезпечно.

"Важливо не панікувати… Людям потрібно якось добиратися додому, люди можуть хотіти виїхати з країни за кордон кудись у Європу. Авіалінії мають забезпечити цю можливість", - зазначив О’Лірі.

У січні Ryanair оголосили, що в наступні роки планують розмістити в Україні до 20 літаків, а на літо планують щотижнево 230 польотів з трьох українських аеропортів.

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На запитання, чи змінюються плани компанії через загрозу ескалації, О’Лірі сказав, що її постійно оцінюють, але Україна залишається "величезним потенційним ринком, доки не сталося радянського вторгнення (Soviet invasion)".

Як свідчить система бронювання квитів на офіційному сайті компанії, зараз Ryanair пропонує рейси з п’яти українських міст - Києва, Львова, Харкова, Одеси і Херсона.

Нагадаємо, з 13 лютого деякі авіакомпанії, зокрема KLM, призупинили сполучення з Україною на тлі заяв західних розвідок про нависаючу загрозу нападу РФ та скорочення персоналу посольств низки країн.

Українська авіакомпанія SkyUP була змушена посадити у Кишиневі літак, який прямував з Мадейри до Києва, через негайну заборону ірландського власника літака на входження до повітряного простору України.

Кабмін спрямував 17 млрд грн на гарантії безпеки польотів після того, як міжнародні страхові компанії зібралися з 14 лютого припинити страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій.