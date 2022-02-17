Ryanair обещает летать в Киев, пока не произойдет "Soviet invasion"

Ирландская компания-лоукостер Ryanair заявила, что планирует продолжать рейсы в и из Украины, пока угроза "советского" вторжения не воплотилась.

Об этом, как сообщает RTE, заявил главный исполнительный директор Майкл О'Лири, пишет "Европейская правда".

"Мы считаем своим долгом поддерживать украинский народ – до тех пор, пока нет войны и в небе не летают снаряды", - заявил он.

Майкл О'Лири сказал, что не видит оснований приостанавливать сообщение с Украиной, пока соответствующие органы ЕС не издали распоряжение, что это опасно.

"Важно не паниковать… Людям нужно как-то добираться домой, люди могут хотеть уехать из страны за границу куда-нибудь в Европу. Авиалинии должны обеспечить эту возможность", - отметил О'Лири.

В январе Ryanair объявили, что в последующие годы планируют разместить в Украине до 20 самолетов, а на лето планируют еженедельно 230 полетов из трех украинских аэропортов.

На вопрос, изменяются ли планы компании из-за угрозы эскалации, О'Лири сказал, что ситуацию постоянно оценивают, но Украина остается "огромным потенциальным рынком, пока не произошло советское вторжение (Soviet invasion)".

Как свидетельствует система бронирования билетов на сайте компании, сейчас Ryanair предлагает рейсы из пяти украинских городов – Киева, Львова, Харькова, Одессы и Херсона.

Напомним, с 13 февраля некоторые авиакомпании, в частности KLM, приостановили сообщение с Украиной на фоне заявлений западных разведок о нависающей угрозе нападения РФ и сокращении персонала посольств ряда стран.

Украинская авиакомпания SkyUP была вынуждена посадить в Кишиневе самолет, следовавший из Мадейры в Киев, из-за срочного запрета ирландского владельца самолета на вхождение в воздушное пространство Украины.

Кабмин направил 17 млрд грн на гарантии безопасности полетов после того, как международные страховые компании собрались с 14 февраля прекратить страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий.