Окупанти нагрянули з обшуком до делегата Курултаю кримськотатарського народу

Окупанти Криму прийшли з обшуком до делегата Курултаю кримськотатарського народу, члена Ревізійної комісії Курултаю Едема Дудакова.

Джерело: глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, "Кримська солідарність"

Пряма мова: "Щойно повідомили з окупованого РФ Криму: російські карателі увірвалися в дім делегата Курултаю кримськотатарського народу, члена Ревізійної комісії Курултаю Едема Дудакова. Йде обшук.

Дудаков - один з безстрашних публічних викривачів цілеспрямованого знищення російськими окупантами Ханського палацу в Бахчисараї - перлини кримськотатарської архітектури, пам'ятки історії та культури загальносвітового значення".

Деталі: Родичі активіста розповіли, що співробітники центру "Е" вилучили гаджети та мобільні телефони сім'ї. Підставою для обшуку став нібито екстремістський вислів Дудакова у 2017 році як коментар під постом невідомого користувача.

Пізніше делегата Курултаю вивели з дому та посадили у службову машину.

Адвокат Едем Семедляєв розповів, що Дудакова доставили до відділення поліції міста Бахчисараю. Юриста ж усередину не пустили.