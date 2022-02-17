Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти нагрянули з обшуком до делегата Курултаю кримськотатарського народу

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 лютого 2022, 09:24
Окупанти нагрянули з обшуком до делегата Курултаю кримськотатарського народу
Едем Дудаков. фото з Facebook

Окупанти Криму прийшли з обшуком до делегата Курултаю кримськотатарського народу, члена Ревізійної комісії Курултаю Едема Дудакова.

Джерело: глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, "Кримська солідарність"

Пряма мова: "Щойно повідомили з окупованого РФ Криму: російські карателі увірвалися в дім делегата Курултаю кримськотатарського народу, члена Ревізійної комісії Курултаю Едема Дудакова. Йде обшук.

Реклама:

Дудаков  - один з безстрашних публічних викривачів цілеспрямованого знищення російськими окупантами Ханського палацу в Бахчисараї - перлини кримськотатарської архітектури, пам'ятки історії та культури загальносвітового значення".

Деталі: Родичі активіста розповіли, що співробітники центру "Е" вилучили гаджети та мобільні телефони сім'ї. Підставою для обшуку став нібито екстремістський вислів Дудакова у 2017 році як коментар під постом невідомого користувача.

Пізніше делегата Курултаю вивели з дому та посадили у службову машину.

ВІДЕО ДНЯ

Адвокат Едем Семедляєв розповів, що Дудакова доставили до відділення поліції міста Бахчисараю. Юриста ж усередину не пустили.

Теми: кримські татариокупаціяобшуки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
кримські татари
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
МЗС відреагувало на чергові затримання кримських татар
У День Незалежності окупаційний суд відправив трьох активістів у Криму до СІЗО
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: