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Оккупанты нагрянули с обыском к делегату Курултая крымскотатарского народа

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 февраля 2022, 09:24
Оккупанты нагрянули с обыском к делегату Курултая крымскотатарского народа
Эдем Дудаков. фото с Facebook

Оккупанты Крыма пришли с обыском к делегату Курултая крымскотатарского народа, члену Ревизионной комиссии Курултая Эдему Дудакову.

Источник: глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, "Крымская солидарность"

Прямая речь: "Только что сообщили из оккупированного РФ Крыма: российские каратели ворвались в дом делегата Курултая крымскотатарского народа, члена Ревизионной комиссии Курултая Эдема Дудакова. Идет обыск.

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Дудаков - один из бесстрашных публичных обличителей целенаправленного уничтожения русскими оккупантами Ханского дворца в Бахчисарае - жемчужины крымскотатарской архитектуры, памятника истории и культуры общемирового значения".

Детали: Родственники активиста рассказали, что сотрудники центра "Э" изъяли гаджеты и мобильные телефоны семьи. Основанием для обыска стало якобы экстремистское высказывание Дудакова в 2017 году в виде комментария под постом неизвестного пользователя.

Позже делегата Курултая вывели из дома и посадили в служебную машину.

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Адвокат Эдем Семедляев рассказал, что Дудакова доставили в отделение полиции города Бахчисарая. Юриста же внутрь не пустили.

Темы: крымские татарыоккупацияобыски
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