Начальницю райуправління освіти у Києві спіймали на розтраті коштів

Правоохоронці повідомили начальниці управління освіти Дарницької РДА про підозру у розтраті понад пів мільйона гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно прокуратура: "Повідомлено про підозру начальнику управління освіти Дарницької РДА у розтраті бюджетних коштів, вчиненому у великому розмірі (ч. 4 ст. 191 КК України)".



Деталі: Згідно із матеріалами слідства, начальник управління освіти у порушення закону нараховувала та виплачувала керівникам окремих навчальних та позашкільних закладів району непередбачені законом надбавки та безпідставно підвищувала зарплати у певних навчальних закладах.



Такі дії чиновниці завдали державі збитків на загальну суму понад 520 тисяч гривень. Це підтвердила судово-економічна експертиза.



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від посади.



У кримінальному провадженні тривають слідчі дії, спрямовані на дослідження всіх обставин вчинення злочину.



Згідно з сайтом Дарницької РДА, районне управління освіти очолює Євгенія Списовська.

Реклама: