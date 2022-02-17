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Начальницю райуправління освіти у Києві спіймали на розтраті коштів

Ірина БалачукЧетвер, 17 лютого 2022, 10:14
Начальницю райуправління освіти у Києві спіймали на розтраті коштів
Фото НБУ

Правоохоронці повідомили начальниці управління освіти Дарницької РДА про підозру у розтраті понад пів мільйона гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно прокуратура: "Повідомлено про підозру начальнику управління освіти Дарницької РДА у розтраті бюджетних коштів, вчиненому у великому розмірі (ч. 4 ст. 191 КК України)".

Деталі: Згідно із матеріалами слідства, начальник управління освіти у порушення закону нараховувала та виплачувала керівникам окремих навчальних та позашкільних закладів району непередбачені законом надбавки та безпідставно підвищувала зарплати у певних навчальних закладах.

Такі дії чиновниці завдали державі збитків на загальну суму понад 520 тисяч гривень. Це підтвердила судово-економічна експертиза.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від посади.

У кримінальному провадженні тривають слідчі дії, спрямовані на дослідження всіх обставин вчинення злочину.

Згідно з сайтом Дарницької РДА, районне управління освіти очолює Євгенія Списовська.

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Теми: Київосвітакорупція
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