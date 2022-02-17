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Начальницу райуправления образования в Киеве поймали на растрате средств

Ирина БалачукЧетверг, 17 февраля 2022, 11:14
Фото НБУ

Правоохранители сообщили начальнице управления образования Дарницкой РГА о подозрении в растрате более полумиллиона гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно прокуратура: "Сообщено о подозрении начальнику управления образования Дарницкой РГА в растрате бюджетных средств, совершенном в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УК Украины)".

Детали: Согласно материалам следствия, начальник управления образования в нарушение закона начисляла и выплачивала руководителям отдельных учебных и внешкольных учреждений района непредвиденные законом надбавки и безосновательно повышала зарплаты в определенных учебных заведениях.

Такие действия чиновницы нанесли государству ущерб на общую сумму более 520 тысяч гривен. Это подтвердила судебно-экономическая экспертиза.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении от должности.

В уголовном производстве продолжаются следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств совершения преступления.

Согласно сайту Дарницкой РГА, районное управление образования возглавляет Евгения Списовская.

Темы: Киевобразованиекоррупция


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