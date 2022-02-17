Ставлення українців до росіян продовжує погіршуватися

Від грудня минулого року ставлення українців до росіян погіршилося.

Джерело: результати лютневого дослідження Київського міжнародного інституту соціології

Дослівно КМІС: "У перебігу дослідження українцям, як і раніше, ставилося запитання "Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?". Порівняно з груднем 2021 року зараз з 39% до 34% знизилася частка тих, хто добре ставиться до Росії.

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Можна бачити, що ставлення до Росії різко погіршилося після 2014 року, досягнувши "дна" у травні 2015 року. Після цього до лютого 2019 року простежувалося покращення ставлення до Росії, а з лютого 2020 року ми бачимо знову погіршення ставлення".

Деталі: Соціологи вказують, що ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону: на Заході позитивно ставляться до Росії 21%, у Центрі – 31%, на Півдні – 45%, на Сході – 53%. Водночас на Заході найбільше тих, хто ставиться негативно до Росії – 64%. У Центрі негативно ставляться – 55%, на Півдні – 40%, на Сході – 30%.

У листопаді 2021 року КМІС ставив більш розширений блок запитань. Результати показали, що респонденти, які зберігають позитивне ставлення до Росії, більшою мірою сприймають "Росію" як "звичайних людей" / "російську культуру" / тощо (враховуючи, що 43% мають близьких родичів у Росії).

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Водночас респонденти, які мають негативне ставлення, більше асоціюють "Росію" з "російською владою" / "державою". Разом з цим абсолютна більшість респондентів негативно ставляться до влади Росії.

Стосовно думок українців щодо того, якими мають бути відносини України і Росії, соціологи також ставили респондентам запитання "Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?".

Як і раніше, абсолютна більшість – 92% – респондентів вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами. Причому, порівняно з листопадом 2021 року показник навіть зріс (з 88%). Лише 5% респондентів вважають, що Україна і Росія мають об’єднатися в одну державу.

У всіх регіонах абсолютна більшість респондентів – від 95% на Заході до 86% на Сході – вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами (підтримка об’єднання в одну державу варіює від 1% на Заході до 11% на Сході).

Якщо окремо аналізувати Донецьку і Луганські області (підконтрольні Україні території), то 84% вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами, а за об’єднання виступають 14%.

Довідково: Київський міжнародний інститут соціології упродовж 5-13 лютого 2022 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус".

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) було опитано 2004 респонденти від 18 років і старше.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.