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Отношение украинцев к россиянам продолжает ухудшаться

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 февраля 2022, 10:36
Отношение украинцев к россиянам продолжает ухудшаться
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С декабря прошлого года отношение украинцев к россиянам ухудшилось.

Источник: результаты февральского исследования Киевского международного института социологии

Дословно КМИС: "В ходе исследования украинцам по-прежнему ставился вопрос "Как Вы в целом сейчас относитесь к России?". По сравнению с декабрем 2021 года сейчас с 39% до 34% снизилась доля хорошо относящихся к России.

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Можно видеть, что отношение к России резко ухудшилось после 2014 года, достигнув дна в мае 2015 года. После этого до февраля 2019 года наблюдалось улучшение отношения к России, а с февраля 2020 года мы видим снова ухудшение отношения".

Детали: Социологи указывают, что отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на Западе положительно относятся к России 21%, в Центре – 31%, на Юге – 45%, на Востоке – 53%. В то же время на Западе больше тех, кто относится негативно к России – 64%. В Центре отрицательно относятся – 55%, на Юге – 40%, на Востоке – 30%.

В ноябре 2021 года КМИС задавал более расширенный блок вопросов. Результаты показали, что респонденты, сохраняющие положительное отношение к России, в большей степени воспринимают "Россию" как "обычных людей"/"русскую культуру"/и т.д. (учитывая, что 43% имеют близких родственников в России).

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В то же время респонденты, имеющие негативное отношение, больше ассоциируют "Россию" с "российскими властями" / "государством". Вместе с этим абсолютное большинство респондентов негативно относятся к власти России.

Относительно мнений украинцев по поводу того, какими должны быть отношения Украины и России, социологи также задавали респондентам вопрос "Как бы Вы хотели видеть отношения Украины с Россией?".

По-прежнему абсолютное большинство – 92% – респондентов считают, что Украина и Россия должны быть независимыми государствами. Причем по сравнению с ноябрем 2021 года показатель даже вырос (с 88%). Только 5% респондентов полагают, что Украина и Россия должны объединиться в одно государство.

 


Во всех регионах абсолютное большинство респондентов – от 95% на Западе до 86% на Востоке – считают, что Украина и Россия должны быть независимыми государствами (поддержка объединения в одно государство варьирует от 1% на Западе до 11% на Востоке).

Если отдельно анализировать Донецкую и Луганскую области (подконтрольные Украине территории), то 84% считают, что Украина и Россия должны быть независимыми государствами, а за объединение выступают 14%.

Справка: Киевский международный институт социологии на протяжении 5-13 февраля 2022 года провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус".

Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) были опрошены 2004 респондента от 18 лет и старше.

В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Темы: социологиявойнаРосcия
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