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Німецька ХДС у парламенті виступить за надання Україні оборонної зброї - посол

"Європейська правда"Четвер, 17 лютого 2022, 11:14
Німецька ХДС у парламенті виступить за надання Україні оборонної зброї - посол
фото Picture Alliance

У Бундестазі 17 лютого відбудуться нові парламентські слухання щодо України, партія "Християнсько-демократичний союз" наполягатиме на тому, щоб надати Києву оборонне озброєння.

Як пише "Європейська правда", про це у своєму Twitter заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"Прямо зараз Бундестаг проведе нові парламентські слухання для посилення підтримки України з метою радикальної зміни курсу німецького уряду щодо Кремля. Головна опозиційна сила  ХДС/ХСС вимагає негайно надати Києву оборонне озброєння", - заявив він.

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Раніше новий лідер партії Фрідріх Мерц вже неодноразово висловлювався за продаж Україні оборонної зброї з огляду на російську загрозу та закликав ФРН не блокувати постачання з інших країн. 

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Він допустив можливість спільних європейських постачань оборонної зброї в Україну, при цьому виключивши постачання лише з боку Німеччини. 

Читайте також про те, хто та як переконує Німеччину зняти заборону на продаж зброї Україні, у статті Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України.

Теми: НімеччинаУкраїназброя
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