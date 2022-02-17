Німецька ХДС у парламенті виступить за надання Україні оборонної зброї - посол

У Бундестазі 17 лютого відбудуться нові парламентські слухання щодо України, партія "Християнсько-демократичний союз" наполягатиме на тому, щоб надати Києву оборонне озброєння.

Як пише "Європейська правда", про це у своєму Twitter заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"Прямо зараз Бундестаг проведе нові парламентські слухання для посилення підтримки України з метою радикальної зміни курсу німецького уряду щодо Кремля. Головна опозиційна сила ХДС/ХСС вимагає негайно надати Києву оборонне озброєння", - заявив він.

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Прямо зараз Бундестаг проведе нові парламентські слухання для посилення підтримки України з метою радикальної зміни курсу 🇩🇪уряду щодо Кремля.

Головна опозиційна сила ХДС/ХСС вимагає негайно надати Києву оборонне озброєння‼️

Danke @cducsubt @_FriedrichMerz pic.twitter.com/AwNi1eP1Vw — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 17, 2022

Раніше новий лідер партії Фрідріх Мерц вже неодноразово висловлювався за продаж Україні оборонної зброї з огляду на російську загрозу та закликав ФРН не блокувати постачання з інших країн.

Він допустив можливість спільних європейських постачань оборонної зброї в Україну, при цьому виключивши постачання лише з боку Німеччини.

Читайте також про те, хто та як переконує Німеччину зняти заборону на продаж зброї Україні, у статті Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України.