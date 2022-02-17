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Немецкая ХДС в парламенте выступит за предоставление Украине оборонного оружия – посол

"Европейская правда"Четверг, 17 февраля 2022, 12:14
фото Picture Alliance

В Бундестаге 17 февраля состоятся новые парламентские слушания по Украине, партия "Христианско-демократический союз" будет настаивать на том, чтобы предоставить Киеву оборонное вооружение.

Как пишет "Европейская правда", об этом в своем Twitter заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Прямо сейчас Бундестаг проведет новые парламентские слушания для усиления поддержки Украины с целью радикального изменения курса немецкого правительства в отношении Кремля. Главная оппозиционная сила ХДС/ХСС требует немедленно предоставить Киеву оборонное вооружение", - заявил он.

Ранее новый лидер партии Фридрих Мерц уже неоднократно высказывался за продажу Украине оборонительного оружия из-за российской угрозы и призвал ФРГ не блокировать поставки из других стран.

Он допустил возможность совместных европейских поставок оборонительного оружия в Украину, при этом исключив поставки только со стороны Германии.

Читайте также о том, кто и как убеждает Германию снять запрет на продажу оружия Украине, в статье Немецкое оружие для Киева: как давление СМИ вынуждает Берлин менять политику по отношению к Украине.

Темы: ГерманияУкраинаоружие


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