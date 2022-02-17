Литва перевела частину співробітників посольства з Києва до Львова

Частину персоналу посольства Литви у Києві перевели до Львова, у столиці лишилися дипломати, необхідні для виконання основних функцій дипмісії.

Про це заявила радниця президента Литви з питань зовнішньої політики Аста Скайгірите, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Литва також перевела частину персоналу посольства до Львова, але необхідні функції, які має виконувати посольство, все ще виконуються в Києві", - сказала вона у четвер.

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"Поки ситуація дозволяє нашим дипломатам працювати в Києві, вони працюють у Києві. Якщо обставини загостряться настільки, що це буде неможливо, працювати в Києві буде небезпечно, усіх переведуть до Львова", - додала радниця.

На початку цього тижня посол Литви Вальдемар Серапінас заявляв, що посольство найближчим часом не планує переїжджати з Києва до західної частини України на тлі можливого російського вторгнення.

Нагадаємо, Державний департамент США підтвердив, що тимчасово перемістить своє посольство в Україні з Києва до Львова.

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Канада також перенесла посольство з Києва у Львів. Крім того, низка країни ЄС закликали громадян невідкладно залишити Україні на тлі повідомлень про зростання загрози російського нападу.