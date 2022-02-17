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Литва перевела часть сотрудников посольства из Киева во Львов

"Европейская правда"Четверг, 17 февраля 2022, 12:47

Часть персонала посольства Литвы в Киеве была переведена во Львов, в столице остались дипломаты, необходимые для выполнения основных функций дипмиссии.

Об этом заявила советница президента Литвы по внешней политике Аста Скайгирите, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Литва также перевела часть персонала посольства во Львов, но необходимые функции, которые должно выполняться посольством, все еще выполняются в Киеве", - сказала она в четверг.

"Пока ситуация позволяет нашим дипломатам работать в Киеве, они работают в Киеве. Если обстоятельства накалятся настолько, что это будет невозможно, работать в Киеве будет опасно, всех переведут во Львов", - добавила советница.

В начале этой недели посол Литвы Вальдемар Серапинас заявлял, что посольство в ближайшее время не планирует переезжать из Киева в западную часть Украины на фоне возможного российского вторжения.

Напомним, Государственный департамент США подтвердил, что временно переместит свое посольство в Украине из Киева во Львов.

Канада также перенесла посольство из Киева во Львов. Кроме того, ряд стран ЕС призвали граждан безотлагательно оставить Украине на фоне сообщений о росте угрозы российского нападения.

Темы: РосcияКиевЛитва


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