Зеленський вийшов в Азовське море подивитися, як охороняють кордони

Президент Володимир Зеленський ознайомився з порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби України в акваторії Азовського моря.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський другий день перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області на тлі загрози наступу з боку Росії.

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17 лютого він ознайомився з порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби в акваторії Азовського моря.

Глава держави вийшов у море на борту пошуково-рятувального судна "Капітан Чусов".

Фото ОП

Зеленський заслухав інформацію щодо виконання завдань підрозділами Морської охорони в українській частині вод Азовського моря.

ВІДЕО ДНЯ

Під час переходу акваторією судно "Капітан Чусов" наблизилося до суден, які несуть бойове чергування, – корабля Морської охорони Державної прикордонної служби "Донбас" і малого броньованого катера Військово-Морських сил ЗСУ "Лубни".

Коли їхній особовий склад вишикувався на верхній палубі, президент привітав військовослужбовців і подякував їм за службу.

ОП

Начальник регіонального управління Морської охорони ДПСУ Олег Костур вручив Зеленському на згадку пам’ятний знак Морської охорони.