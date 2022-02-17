Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский вышел в Азовское море посмотреть, как охраняют границы

Елена РощинаЧетверг, 17 февраля 2022, 12:53
Владимир Зеленский в Азовском море, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский ознакомился с порядком несения службы Морской охраной Государственной пограничной службы Украины в акватории Азовского моря.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский второй день находится с рабочей поездкой в ​​Донецкой области на фоне угрозы наступления со стороны России.

17 февраля он ознакомился с порядком несения службы Морской охраной Государственной пограничной службы в акватории Азовского моря.

Глава государства вышел в море на борту поисково-спасательного судна "Капитан Чусов".

 
Фото ОП

Зеленский заслушал информацию о выполнении задач подразделениями Морской охраны в украинской части вод Азовского моря.

Во время перехода по акватории судно "Капитан Чусов" приблизилось к судам, которые несут боевое дежурство – кораблю Морской охраны Государственной пограничной службы "Донбасс" и малому бронированному катеру Военно-Морских сил ВСУ "Лубны".

Когда их личный состав выстроился на верхней палубе, президент поприветствовал военнослужащих и поблагодарил их за службу.

 
ОП

Начальник регионального управления Морской охраны ГПСУ Олег Костур вручил Зеленскому на память памятный знак Морской охраны.

Темы: ЗеленскийАзовское мореПограничная службаграница


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США

Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше

видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу

Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря

Все новости...
Зеленский
Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным: Кремль ответил
ДТП с Трухиным: украинцы считают Зеленского ответственным
Зеленский расширил санкции против Шария и Гужвы
Последние новости
09:39
Члены Совбеза ООН осудили решение России о признании "Л/ДНР"
09:25
МИД: Пора действовать для прекращения агрессии РФ
09:01
В Госдуме РФ разошлись мнения, в каких пределах признавать ОРДЛО
08:50
Резников о признании Россией ОРДЛО: Новая Берлинская стена?
08:24
В Украине 24 440 случаев Covid за сутки, в Киеве снова всплеск – 4193
08:11
Кулеба призвал мир не медлить с санкциями против РФ
08:00
Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США
07:30
Сутки на Донбассе: 84 нарушения, двое погибших военных, 12 раненых
06:40
Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше
06:20
СМИ показали видео колонны танков на окраине Донецка
Все новости...