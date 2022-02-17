Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский вышел в Азовское море посмотреть, как охраняют границы

Елена РощинаЧетверг, 17 февраля 2022, 11:53
Зеленский вышел в Азовское море посмотреть, как охраняют границы
Владимир Зеленский в Азовском море, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский ознакомился с порядком несения службы Морской охраной Государственной пограничной службы Украины в акватории Азовского моря.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский второй день находится с рабочей поездкой в ​​Донецкой области на фоне угрозы наступления со стороны России.

Реклама:

17 февраля он ознакомился с порядком несения службы Морской охраной Государственной пограничной службы в акватории Азовского моря.

Глава государства вышел в море на борту поисково-спасательного судна "Капитан Чусов".

 
Фото ОП

Зеленский заслушал информацию о выполнении задач подразделениями Морской охраны в украинской части вод Азовского моря.

ВИДЕО ДНЯ

Во время перехода по акватории судно "Капитан Чусов" приблизилось к судам, которые несут боевое дежурство – кораблю Морской охраны Государственной пограничной службы "Донбасс" и малому бронированному катеру Военно-Морских сил ВСУ "Лубны".

Когда их личный состав выстроился на верхней палубе, президент поприветствовал военнослужащих и поблагодарил их за службу.

 
ОП

Начальник регионального управления Морской охраны ГПСУ Олег Костур вручил Зеленскому на память памятный знак Морской охраны.

Темы: ЗеленскийАзовское мореПограничная службаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Последние новости
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: