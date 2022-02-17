Зеленский вышел в Азовское море посмотреть, как охраняют границы

Президент Владимир Зеленский ознакомился с порядком несения службы Морской охраной Государственной пограничной службы Украины в акватории Азовского моря.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский второй день находится с рабочей поездкой в ​​Донецкой области на фоне угрозы наступления со стороны России.

17 февраля он ознакомился с порядком несения службы Морской охраной Государственной пограничной службы в акватории Азовского моря.

Глава государства вышел в море на борту поисково-спасательного судна "Капитан Чусов".

Фото ОП

Зеленский заслушал информацию о выполнении задач подразделениями Морской охраны в украинской части вод Азовского моря.

Во время перехода по акватории судно "Капитан Чусов" приблизилось к судам, которые несут боевое дежурство – кораблю Морской охраны Государственной пограничной службы "Донбасс" и малому бронированному катеру Военно-Морских сил ВСУ "Лубны".

Когда их личный состав выстроился на верхней палубе, президент поприветствовал военнослужащих и поблагодарил их за службу.

ОП

Начальник регионального управления Морской охраны ГПСУ Олег Костур вручил Зеленскому на память памятный знак Морской охраны.