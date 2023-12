Лідери ЄС почали неформальну зустріч щодо України та РФ

У Брюсселі почалася неформальна зустріч Європейської ради - лідерів країн Євросоюзу - щодо напруги довкола України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив речник президента Євроради Баренд Лейтс.

"Щойно почалася неформальна зустріч членів Євроради щодо останніх подій, пов’язаних з Росією та Україною", - написав він.

За його словами, з міркувань конфіденційності зустріч проходить без електронних пристроїв.

Нагадаємо, напередодні Європарламент провів дебати щодо України за участі лідерів інституцій ЄС, а лідери політичних груп виступили із заявою щодо поточної ситуації.

