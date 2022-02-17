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Лидеры ЕС начали неформальную встречу по Украине и РФ

"Европейская правда"Четверг, 17 февраля 2022, 13:06
Лидеры ЕС начали неформальную встречу по Украине и РФ
Фото: pixabay

В Брюсселе началась неформальная встреча Европейского совета – лидеров стран Евросоюза – поcвященная напряжению вокруг Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил спикер президента Евросовета Баренд Лейтс.

"Только что началась неформальная встреча членов Евросовета относительно последних событий, связанных с Россией и Украиной", - написал он.

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По его словам, из соображений конфиденциальности встреча проходит без электронных устройств.

Напомним, накануне Европарламент провел дебаты по ситуации вокруг Украины с участием лидеров институтов ЕС, а лидеры политических групп выступили с совместным заявлением.

Также Европарламент абсолютным большинством голосов поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине пакет макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

Темы: ЕСУкраинаРосcия
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