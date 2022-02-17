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Поліція затримала 5 протестувальників SaveФОП під Радою

Денис КарловськийЧетвер, 17 лютого 2022, 13:11
Поліція затримала 5 протестувальників SaveФОП під Радою
Фото: поліція Києва

П’ятьох учасників акції #SaveФОП під будівлею Верховної Ради доставили до районного відділку поліції.

Джерело: пресслужба Національної поліції Києва

Дослівно: "Під час заходу частина громадян вийшла на вулицю Грушевського, чим перешкоджала руху транспортних засобів. На вимоги правоохоронців звільнити проїжджу частину вони не реагували, а відтак поліцейські відтіснили учасників акції на тротуар. Найбільш активні при цьому влаштували штовханину.

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На даний час до районного управління поліції доставлено п’ятьох чоловіків, які влаштували конфлікт із правоохоронцями та не виконували законні вимоги поліцейських".

Деталі: У поліції повідомили, що на місці в посиленому режимі працюють поліцейські та Нацгвардія.

Вони закликали учасників протесту дотримуватися законодавства та заявленого мирного формату акції.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Уранці перед початком пленарного засідання, учасники організації SaveФОП розпочали протест проти податкового навантаження на підприємців та запровадження касових апаратів (так званих РРО).

Теми: Верховна Радамітингибізнесполіція
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