Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Поліція затримала 5 протестувальників SaveФОП під Радою

Денис КарловськийЧетвер, 17 лютого 2022, 14:11
Фото: поліція Києва

П’ятьох учасників акції #SaveФОП під будівлею Верховної Ради доставили до районного відділку поліції.

Джерело: пресслужба Національної поліції Києва

Дослівно: "Під час заходу частина громадян вийшла на вулицю Грушевського, чим перешкоджала руху транспортних засобів. На вимоги правоохоронців звільнити проїжджу частину вони не реагували, а відтак поліцейські відтіснили учасників акції на тротуар. Найбільш активні при цьому влаштували штовханину.

На даний час до районного управління поліції доставлено п’ятьох чоловіків, які влаштували конфлікт із правоохоронцями та не виконували законні вимоги поліцейських".

Деталі: У поліції повідомили, що на місці в посиленому режимі працюють поліцейські та Нацгвардія.

Вони закликали учасників протесту дотримуватися законодавства та заявленого мирного формату акції.

Що було раніше: Уранці перед початком пленарного засідання, учасники організації SaveФОП розпочали протест проти податкового навантаження на підприємців та запровадження касових апаратів (так званих РРО).

Теми: Верховна Радамітингибізнесполіція
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: "незалежність" "ЛДНР", санкції США

Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі

відеоЗеленський підколов Путіна через його довгі "лекції з історії"

Bloomberg: США вивозять дипломатів з України до Польщі

Байден підписав указ про санкції щодо ОРДЛО

США розповіли ООН про списки українців, яких РФ хоче вбити й відправити до таборів

Усі новини...
Верховна Рада
"Ніхто нікуди не їде": Рада вирішила працювати наступного тижня
Рейтинг партій: "Євросолідарність" збільшила відрив від "Слуги народу"
В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії
Останні новини
09:25
МЗС: Настав час діяти для припинення агресії РФ
09:01
Росія визнає ОРДЛО у межах Донецької та Луганської областей
08:50
Резніков про визнання Росією ОРДЛО: Нова Берлінська стіна?
08:24
В Україні 24 440 випадків Covid на добу, у Києві знову сплеск – 4193
08:11
Кулеба закликав світ не зволікати з санкціями проти РФ
08:00
Головні новини понеділка і ночі: "незалежність" "ЛДНР", санкції США
07:30
Доба на Донбасі: 84 порушення, двоє загиблих військових, 12 поранених
06:40
Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі
06:20
ЗМІ показали відео колони танків на околицях Донецька
05:35
Кулеба обговорив з Блінкеном санкції проти РФ
Усі новини...