Поліція затримала 5 протестувальників SaveФОП під Радою

П’ятьох учасників акції #SaveФОП під будівлею Верховної Ради доставили до районного відділку поліції.

Джерело: пресслужба Національної поліції Києва

Дослівно: "Під час заходу частина громадян вийшла на вулицю Грушевського, чим перешкоджала руху транспортних засобів. На вимоги правоохоронців звільнити проїжджу частину вони не реагували, а відтак поліцейські відтіснили учасників акції на тротуар. Найбільш активні при цьому влаштували штовханину.

На даний час до районного управління поліції доставлено п’ятьох чоловіків, які влаштували конфлікт із правоохоронцями та не виконували законні вимоги поліцейських".

Деталі: У поліції повідомили, що на місці в посиленому режимі працюють поліцейські та Нацгвардія.

Вони закликали учасників протесту дотримуватися законодавства та заявленого мирного формату акції.

Що було раніше: Уранці перед початком пленарного засідання, учасники організації SaveФОП розпочали протест проти податкового навантаження на підприємців та запровадження касових апаратів (так званих РРО).