Полиция задержала 5 протестующих SaveФОП под Радой

Пятерых участников акции #SaveФЛП под зданием Верховной Рады доставили в районное отделение полиции.

Источник: пресс-служба Национальной полиции Киева

Дословно: "Во время мероприятия часть граждан вышла на улицу Грушевского, чем препятствовала движению транспортных средств. На требования правоохранителей освободить проезжую часть они не реагировали, а потому полицейские оттеснили участников акции на тротуар. Наиболее активные при этом устроили потасовку.

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В настоящее время в районное управление полиции доставлены пять мужчин, которые устроили конфликт с правоохранителями и не выполняли законные требования полицейских".

Детали: В полиции сообщили, что на месте в усиленном режиме работают полицейские и Нацгвардия.

Они призвали участников протеста соблюдать законодательство и заявленный мирный формат акции.

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Что было раньше: Утром перед началом пленарного заседания, участники организации "SaveФОП" начали протест против налогового давления на предпринимателей и введения кассовых аппаратов (так называемых РРО).