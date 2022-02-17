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Лукашенко пригрозив Заходу лишитись "вічним президентом"

Євген КізіловЧетвер, 17 лютого 2022, 14:13
Олександр Лукашенко, фото Getty Images

Самопроголошений "президент" Олександр Лукашенко пообіцяв бути "вічним президентом", якщо "Захід продовжить атакувати Білорусь".

Джерело: Лукашенко журналістам після ознайомлення з перебігом білорусько-російського навчання "Союзна рішучість - 2022" на полігоні Осиповичський, передає БЕЛТА

Пряма мова: "Якщо Захід продовжить атакувати Білорусь, я буду вічним президентом...

Якщо колективний Захід, перш за все американці, знімуть Білорусь з мушки прицілу і не перевертатимуть у нас тут усілякими способами, як було в 2020 році, все буде законно, акуратно і буде раніше, ніж ви хочете або вони хочуть".

Нагадаємо: Лукашенко беззмінно керує країною вже 27 років. Результати виборів 2020 року викликали масові акції протесту через їхню фальсифікацію. Весь цивілізований світ відмовився визнавати Лукашенка легітимним президентом.

Теми: ЛукашенкоБілорусьЗахідпрезидент
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