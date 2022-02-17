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Лукашенко пригрозил Западу остаться "вечным президентом"

Евгений КизиловЧетверг, 17 февраля 2022, 14:13
Александр Лукашенко, фото Getty Images

Самопровозглашенный "президент" Александр Лукашенко пообещал быть "вечным президентом", если "Запад продолжит атаковать Беларусь".

Источник: Лукашенко журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский, передает БЕЛТА

Прямая речь: "Если Запад продолжит атаковать Беларусь, я буду вечным президентом…

Если коллективный Запад, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят".

Напомним: Лукашенко бессменно руководит страной уже 27 лет. Результаты выборов 2020 года вызвали массовые акции протеста из-за их фальсификации. Весь цивилизованный мир отказался признавать Лукашенко легитимным президентом.

Темы: ЛукашенкоБеларусьЗападпрезидент


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