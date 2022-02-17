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НАТО про обстріли на Донбасі: РФ може намагатися створити привід для нападу на Україну

"Європейська правда"Четвер, 17 лютого 2022, 13:53
НАТО про обстріли на Донбасі: РФ може намагатися створити привід для нападу на Україну
Єнс Столтенберг, фото Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив, відповідаючи на запитання щодо звинувачень Кремля на адресу Києва в обстрілах на Донбасі.

"Ми стурбовані тим, що Росія намагається створити привід для збройного нападу на Україну. Досі немає ясності, впевненості щодо намірів Росії" - сказав Столтенберг.

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Генсек повторив, що Альянс "поки що не бачить значного відведення" сил Росії.

"Ми закликаємо Росію зробити те, що вона каже, і відвести свої сили від кордонів України. Це буде важливий перший крок до мирного політичного вирішення проблеми" - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав партнерів України негайно засудити обстріл окупантами Станиці Луганської. 

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Окупанти у четвер обстріляли з артилерії Станицю Луганську, один зі снарядів поцілив у дитячий садочок.

За попередніми даними, двоє цивільних осіб отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. 

Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.

Військові експерти зазначали, що Росія, яка 8 років здійснює гібридну військову агресію проти України, може використати як формальний привід для відкритого нападу на українські території провокацію на тимчасово окупованій території Донбасу.

Голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох заявив, що дані останніх годин викликають занепокоєння, і імовірність російського нападу на Україну сьогодні вища, ніж учора.

Теми: НАТОРосіяУкраїнаДонбас
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