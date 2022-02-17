Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

НАТО про обстріли на Донбасі: РФ може намагатися створити привід для нападу на Україну

"Європейська правда"Четвер, 17 лютого 2022, 14:53
Єнс Столтенберг, фото Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив, відповідаючи на запитання щодо звинувачень Кремля на адресу Києва в обстрілах на Донбасі.

"Ми стурбовані тим, що Росія намагається створити привід для збройного нападу на Україну. Досі немає ясності, впевненості щодо намірів Росії" - сказав Столтенберг.

Генсек повторив, що Альянс "поки що не бачить значного відведення" сил Росії.

"Ми закликаємо Росію зробити те, що вона каже, і відвести свої сили від кордонів України. Це буде важливий перший крок до мирного політичного вирішення проблеми" - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав партнерів України негайно засудити обстріл окупантами Станиці Луганської. 

Окупанти у четвер обстріляли з артилерії Станицю Луганську, один зі снарядів поцілив у дитячий садочок.

За попередніми даними, двоє цивільних осіб отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. 

Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.

Військові експерти зазначали, що Росія, яка 8 років здійснює гібридну військову агресію проти України, може використати як формальний привід для відкритого нападу на українські території провокацію на тимчасово окупованій території Донбасу.

Голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох заявив, що дані останніх годин викликають занепокоєння, і імовірність російського нападу на Україну сьогодні вища, ніж учора.

Теми: НАТОРосіяУкраїнаДонбас
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден і Путін погодилися провести саміт з питань безпеки

Джонсон вбачає "добрий знак" в обіцянках Путіна Макрону

Окупанти обстріляли Луганськ із важкого озброєння – штаб ООС

Можливі напади на ТЦ та станції метро у Москві – США

Авіакомпанії SAS, Austrian Airlines та Swiss скасували рейси в Україну

фото, відеоТисячі одеситів вийшли на Марш Єдності: Не віддамо Україну нікому

Усі новини...
НАТО
Зеленський: Деякі європейські країни підігрують Путіну щодо України і НАТО
"Тепер це - нова нормальність": генсек НАТО про російську загрозу
Міністри оборони НАТО виступили з заявою через російську загрозу для України
Останні новини
06:38
Україна опинилася на другому місці в Європі за добовою смертністю від Covid
05:55
Глава Єврокомісії назвала слабкі місця РФ, по яких вдарять санкції в разі вторгнення
04:52
відеоПротести в Канаді: поліція Оттави взяла під контроль центральні вулиці
03:59
Байден і Путін погодилися провести саміт з питань безпеки
03:28
Після розмови з Байденом Макрон вдруге подзвонив Путіну – ЗМІ
02:34
Посол Росії у США про вторгнення: "Немає таких планів"
01:34
На Донбасі окупанти обстрілами пошкодили 104 житлових будинки
00:48
Джонсон вбачає "добрий знак" в обіцянках Путіна Макрону
23:53
Американське ЗМІ з посиланням на розвідку повідомило про наказ командирам РФ про вторгнення
23:25
Байден провів засідання Ради нацбезпеки щодо України
Усі новини...