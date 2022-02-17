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Окупанти обстріляли Станицю Луганську: поцілили в дитсадок

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 лютого 2022, 09:39
Окупанти обстріляли Станицю Луганську: поцілили в дитсадок
фот: гуманітарна місія "Проліска"

Окупанти обстріляли з артилерії Станицю Луганську, один зі снарядів поцілив у дитячий садочок.

Джерело: фонд "Повернись живим", пресцентр штабу ООС

 
пресцентр штабу ООС

Деталі: За даними волонтерів, попередньо, є постраждалі серед дорослих. Вони також повідомляють, що на момент обстрілу в дитсадку перебували діти (у пресцентрі штабу ООС на запитання УП щодо дітей відповіли, що інформація уточнюється -ред). 

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У пресцентрі штабу ООС "Українській правді" підтвердили факт обстрілу дитсадка. Там зазначили, що офіційна інформація скоро з'явиться на FB-сторінці пресцентру.

Оновлено: За попередніми даними, двоє цивільних осіб отримали контузії йдеться в офіційному повідомленні. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.

 
пресцентр штабу ООС
 
пресцентр штабу ООС

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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