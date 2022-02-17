Окупанти обстріляли Станицю Луганську: поцілили в дитсадок

Окупанти обстріляли з артилерії Станицю Луганську, один зі снарядів поцілив у дитячий садочок.

Джерело: фонд "Повернись живим", пресцентр штабу ООС

пресцентр штабу ООС

Деталі: За даними волонтерів, попередньо, є постраждалі серед дорослих. Вони також повідомляють, що на момент обстрілу в дитсадку перебували діти (у пресцентрі штабу ООС на запитання УП щодо дітей відповіли, що інформація уточнюється -ред).

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У пресцентрі штабу ООС "Українській правді" підтвердили факт обстрілу дитсадка. Там зазначили, що офіційна інформація скоро з'явиться на FB-сторінці пресцентру.

Оновлено: За попередніми даними, двоє цивільних осіб отримали контузії йдеться в офіційному повідомленні. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.

пресцентр штабу ООС

пресцентр штабу ООС