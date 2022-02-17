Синоптики прогнозують сильний вітер та дощ

Синоптики прогнозують в п’ятницю 18 лютого в Україні сильні пориви вітру та місцями дощ і мокрий сніг.

Джерело: facebook-сторінка синоптикині Наталки Діденко, прогноз Українського гідрометеорологічного центру

Пряма мова Діденко: "П'ятниця буде в Україні вітряною.

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Пориви північного західного вітру досягатимуть штормових, 15-22 метри за секунду.

Температура повітря 18-го лютого особливо не зміниться, хіба трохи гойднеться у бік зниження, але не суттєво, +2+7 градусів.

Переважатиме завтра в Україні волога погода, періодично дощ, при зниженні температури повітря політає мокрий сніг".

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Деталі: У Києві температура вночі буде сягати +2°C, удень +5°C. Також очікують невеликий дощ місцями, можливо з мокрим снігом.

Крім того, у столиці очікують сильні пориви вітру до 15-18 м/с.

За словами Діденко, до понеділка 21 лютого в Україні збережеться тепла погода з періодичними опадами.