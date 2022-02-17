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Синоптики прогнозируют сильный ветер и дождь

Денис КарловскийЧетверг, 17 февраля 2022, 15:32

Синоптики прогнозируют в пятницу, 18 февраля, в Украине сильные порывы ветра и местами дождь и мокрый снег.

Источник: facebook-страница синоптика Наталки Диденко, прогноз Украинского гидрометеорологического центра

Прямая речь Диденко: "Пятница будет в Украине ветреной.

Порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых, 15-22 метров в секунду.

Температура воздуха 18 февраля особо не изменится, только едва качнется в сторону снижения, но не существенно, +2+7 градусов.

Будет преобладать завтра в Украине влажная погода, периодически дождь, при понижении температуры воздуха летает мокрый снег".

Детали: В Киеве температура ночью будет достигать +2°C, днем ​​+5°C. Также ожидается небольшой дождь, местами, возможно с мокрым снегом.

Кроме того, в столице ожидают сильные порывы ветра до 15-18 м/с.

По словам Диденко, до понедельника 21 февраля в Украине сохранится теплая погода с периодическими осадками.

 

Темы: погода


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