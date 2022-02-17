Синоптики прогнозируют сильный ветер и дождь
Синоптики прогнозируют в пятницу, 18 февраля, в Украине сильные порывы ветра и местами дождь и мокрый снег.
Источник: facebook-страница синоптика Наталки Диденко, прогноз Украинского гидрометеорологического центра
Прямая речь Диденко: "Пятница будет в Украине ветреной.
Порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых, 15-22 метров в секунду.
Температура воздуха 18 февраля особо не изменится, только едва качнется в сторону снижения, но не существенно, +2+7 градусов.
Будет преобладать завтра в Украине влажная погода, периодически дождь, при понижении температуры воздуха летает мокрый снег".
Детали: В Киеве температура ночью будет достигать +2°C, днем +5°C. Также ожидается небольшой дождь, местами, возможно с мокрым снегом.
Кроме того, в столице ожидают сильные порывы ветра до 15-18 м/с.
По словам Диденко, до понедельника 21 февраля в Украине сохранится теплая погода с периодическими осадками.