Зеленський побував на передовій

Під час робочої поїздки до Донецької області президент Володимир Зеленський відвідав позиції українських військовослужбовців на передній лінії оборони.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Повідомляється, що глава держави оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, передані підрозділам Збройних Сил України, зокрема переносні протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin та NLAW, а також гранатомет М141.

Зеленський також оглянув передові позиції та ознайомився з оперативно-тактичною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів ЗСУ.

В ОП зауважують, що президент поспілкувався з військовослужбовцями, вручив їм подарунки та пообідав із військовими.

Нагадаємо: Кількість ворожих обстрілів на Донбасі від початку доби сягла вже 34.