Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что глава государства осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, переданные подразделениям Вооруженных Сил Украины, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатомет М141.

Зеленский также осмотрел передовые позиции и ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в ​​зоне ответственности подразделений ВСУ.

В ОП отмечают, что президент пообщался с военнослужащими, вручил подарки и пообедал с военными.

Напомним: Количество вражеских обстрелов на Донбассе с начала суток достигло уже 34.