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Зеленский побывал на передовой

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 февраля 2022, 14:52
Зеленский побывал на передовой
Владимир Зеленский. фото ОП

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны.

Источник: Офис президента

 

Детали: Сообщается, что глава государства осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, переданные подразделениям Вооруженных Сил Украины, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатомет М141.

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Зеленский также осмотрел передовые позиции и ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в ​​зоне ответственности подразделений ВСУ.

В ОП отмечают, что президент пообщался с военнослужащими, вручил подарки и пообедал с военными.

 

Напомним: Количество вражеских обстрелов на Донбассе с начала суток достигло уже 34.

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Темы: войнаООСЗеленский
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