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Росія вислала заступника посла США

Євген КізіловЧетвер, 17 лютого 2022, 15:31
Росія вислала заступника посла США
Барт Горман, фото ТАСС

Заступника посла США в Москві Барта Гормана було вислано з Росії. 

Про це, як пише "Європейська правда", російському агентству "Интерфакс" повідомили в американській дипмісії.

У посольства США зазначили, що Горман мав діючу візу, та запевнили, що цей крок не залишиться без відповіді.

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США вважають висилку Гормана кроком до ескалації.

Видворення дипломата посольство США підтвердило і російському агентству ТАСС.

"Ми можемо підтвердити, що Росія вислала застуника голови диппредставництва США Барта Гормана, який був другою особою посольства та одним із ключових співробітників його команди", - цитує агентство співрозмовника.

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Новина надійшла у той час, коли ​​відносини США і Росії стали ще напруженішими через ситуацію навколо України. США звинувачують Москву у підготовці вторгнення, заявляючи про стягування російських військ до кордону з Україною. 

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

Теми: РосіяСШАдипломатичні відносини
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