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Россия выслала заместителя посла США

Евгений КизиловЧетверг, 17 февраля 2022, 16:31
Барт Горман, фото ТАСС

Заместитель посла США в Москве Барт Горман выслан из России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", российскому агентству "Интерфакс" сообщили в американской дипмиссии.

В посольства США отметили, что у Гормана была действующая виза, и заверили, что этот шаг не останется без ответа.

США считают высылку Гормана шагом к эскалации.

Выдворение дипломата посольство США подтвердило и российскому агентству ТАСС.

"Мы можем подтвердить, что Россия выслала заместителя главы диппредставительства США Барта Гормана, являвшегося вторым лицом посольства и одним из ключевых сотрудников его команды", - цитирует агентство собеседника.

Новость поступила в то время, когда отношения США и России стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. США обвиняют Москву в подготовке вторжения, заявляя о взимании российских войск на границу с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен возможными попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину.

Темы: РосcияСШАдипломатические отношения


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