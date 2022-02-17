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Україна, Польща і Британія створюють новий альянс: офіційно

"Європейська правда"Четвер, 17 лютого 2022, 17:03
Фото: Українська правда

Україна, Польща та Велика Британія офіційно започатковують новий тристоронній формат співпраці, який покликаний зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю між державами.

По це на пресконференції з главою МЗС Британії у Києві повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Сьогодні ми маємо честь і приємність повідомити про започаткування Україною, Великою Британією і Польщею нового тристороннього формату співпраці", - сказав Кулеба.

Він додав, що невдовзі на офіційних сайтах трьох відомств з’явиться відповідна спільна заява трьох міністрів закордонних справ.

Про створення нового тристороннього альянсу офіційно мали оголосити 2 лютого у Києві з приїздом глави МЗС Британії Ліз Трасс. Однак вона захворіла на коронавірус і її візит, як і оголошення нового формату, перенесли.

З ініціативою створення формату, який є частиною стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України, виступив офіційний Київ у жовтні 2021 року.

Новий альянс, розповідав раніше Дмитро Кулеба, ґрунтується не на локальній географії, а на спільних принципах України, Польщі та Британії, прагненні зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю і готовності до конкретних дій.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначав, що новий формат співпраці між Польщею, Україною та Британією передусім покликаний зміцнити безпеку у регіоні, у чому зацікавлені всі три країни.

Про новий тристоронній альянс дивіться у відео на YouTube-каналі "ЄвроПравди": ​​Союз Україна-Британія-Польща. Всі деталі та очікування

Теми: УкраїнаПольщаВелика Британіядипломатичні відносини
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