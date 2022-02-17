Украина, Польша и Британия создают новый альянс: официально

Украина, Польша и Великобритания официально основывают новый трехсторонний формат сотрудничества, призванный укреплять безопасность и развивать торговлю между странами.

Об этом на пресс-конференции с главой МИД Британии в Киеве сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества", - сказал Кулеба.

Он добавил, что вскоре на официальных сайтах трех ведомств появится соответствующее совместное заявление трех министров иностранных дел.

О создании нового трехстороннего альянса официально должны были объявить 2 февраля в Киеве с приездом главы МИД Британии Лиз Трасс. Однако она заболела коронавирусом, и ее визит, как и объявление нового формата, перенесли.

С инициативой создания формата, являющегося частью стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики Украины, выступил официальный Киев в октябре 2021 года.

Новый альянс, рассказывал ранее Дмитрий Кулеба, основан не на локальной географии, а на общих принципах Украины, Польши и Британии, стремлении укреплять безопасность и развивать торговлю и готовность к конкретным действиям.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отмечал, что новый формат сотрудничества между Польшей, Украиной и Британией, прежде всего, призван укрепить безопасность в регионе, в чем заинтересованы все три страны.

О новом трехстороннем альянсе смотрите в видео на YouTube-канале ЕвроПравды: Союз Украина-Британия-Польша. Все детали и ожидания