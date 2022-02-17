Росія передала США відповіді щодо гарантій безпеки
Міністерство закордонних справ Росії опублікувало відповіді для США щодо гарантій безпеки.
Про це пише Комерсант, повідомляє "Європейська правда".
У документі з 11 сторінок Росія запропонувала США виробити нове "рівняння безпеки", у якому необхідним елементом називається проблематика ракет середньої та меншої дальності.
Серед ключових положень документа - виведення всіх військ та озброєнь США із центральної, східної, південно-східної Європи та Балтії; Росія очікує від США та НАТО конкретних пропозицій щодо змісту та форм юридичної відмови Альянсу від розширення на схід.
Реакцію США і НАТО на пропозиції Москви щодо гарантій безпеки МЗС РФ розкритикував.
"Проігноровано пакетний характер російських пропозицій, з яких навмисно вибрано "зручні" теми, які, у свою чергу, "перекручені" у бік створення переваг для США та їхніх союзників. Такий підхід, як і супутня риторика американських офіційних осіб, підкріплює обґрунтовані сумніви в тому, що у Вашингтоні справді віддані виправленню ситуації в галузі євробезпеки", — йдеться у документі.
У відомстві наголосили, що якщо США виявляться не готовими домовитися про юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, "Росія буде змушена реагувати, у тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру".
Окремо у документі згадуються заяви Заходу у контексті кризи біля кордонів України. "Ультимативні вимоги вивести війська з певних районів на російській території, що супроводжуються загрозами посилення санкцій, неприйнятні і підривають перспективи досягнення реальних домовленостей", - сказано у відповіді МЗС РФ.
Представник Держдепартаменту США підтвердив отримання документа від Росії.
"Ми можемо підтвердити, що отримали відповідь від Російської Федерації. Його доставили сьогодні послу Саллівану в Москві", — сказав він у коментарі CNN.
Нагадаємо, заступника посла США в Москві Барта Гормана було вислано з Росії.