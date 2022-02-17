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Россия передала США ответы на гарантии безопасности

"Европейская правда"Четверг, 17 февраля 2022, 17:16

Министерство иностранных дел России опубликовало ответы для США по гарантиям безопасности.

Об этом пишет Коммерсант, сообщает "Европейская правда".

В документе на 11 страниц Россия предложила США выработать новое "уравнение безопасности", в котором необходимым элементом названа проблематика ракет средней и меньшей дальности.

Среди ключевых положений документа – вывод всех войск и вооружений США из центральной, восточной, юго-восточной Европы и Балтии; Россия ожидает от США и НАТО конкретных предложений по содержанию и формам юридического отказа Альянса от расширения на восток.

Реакцию США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности МИД РФ раскритиковал.

"Проигнорирован пакетный характер российских предложений, по которым намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "искажены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников. Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в потому, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности", — говорится в документе.

В ведомстве подчеркнули, что если США окажутся не готовыми договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности, "Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера".

Отдельно в документе упоминаются заявления Запада в контексте кризиса у границ Украины. "Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождающиеся угрозами усиления санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей", - говорится в ответе МИД РФ.

Представитель Госдепартамента США подтвердил получение документа России.

"Мы можем подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации. Его доставили сегодня послу Салливану в Москве", - сказал он в комментарии CNN.

Темы: РосcияЕвропа


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