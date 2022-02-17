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Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів стерлінгів

"Європейська правда"Четвер, 17 лютого 2022, 17:56
Ліз Трасс і дМитро Кулеба в Лондоні в грудні 2021 року. Фото: Getty Images

Велика Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів стерлінгів. 

Про це заявила у четвер на брифінгу в Києві глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс, повідомляє "Європейська правда".

"Ми надали оборонну зброю, ми надали тренування 22 тисячам членів української армії, і коли прем’єр-міністр відвідав Київ раніше цього місяця, він оголосив, що ми надаємо 88 млн на підтримку демократії України та її незалежності. 

Сьогодні я можу оголосити наступний компонент нашої допомоги, збільшуючи наше фінансування цих проєктів до 100 млн фунтів", - сказала вона.

Трасс зазначила, що також рада бути у Києві, щоб запустити нове тристороннє партнерство з Україною та Польщею.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 17 лютого оголосив, що Україна, Польща та Велика Британія офіційно започатковують новий тристоронній формат співпраці.

Про створення нового тристороннього альянсу офіційно мали оголосити 2 лютого у Києві з приїздом глави МЗС Британії Ліз Трасс. Однак вона захворіла на коронавірус і її візит,  як і оголошення нового формату, перенесли.

З ініціативою створення формату, який є частиною стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України, виступив офіційний Київ у жовтні 2021 року. 

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначав, що новий формат співпраці між Польщею, Україною та Британією передусім покликаний зміцнити безпеку у регіоні, у чому зацікавлені всі три країни.

Про новий тристоронній альянс дивіться у відео на YouTube-каналі "ЄвроПравди": ​​Союз Україна-Британія-Польща. Всі деталі та очікування

Теми: Велика Британіяекономікагроші
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