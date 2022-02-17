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Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів стерлінгів

"Європейська правда"Четвер, 17 лютого 2022, 16:56
Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів стерлінгів
Ліз Трасс і дМитро Кулеба в Лондоні в грудні 2021 року. Фото: Getty Images

Велика Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів стерлінгів. 

Про це заявила у четвер на брифінгу в Києві глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс, повідомляє "Європейська правда".

"Ми надали оборонну зброю, ми надали тренування 22 тисячам членів української армії, і коли прем’єр-міністр відвідав Київ раніше цього місяця, він оголосив, що ми надаємо 88 млн на підтримку демократії України та її незалежності. 

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Сьогодні я можу оголосити наступний компонент нашої допомоги, збільшуючи наше фінансування цих проєктів до 100 млн фунтів", - сказала вона.

Трасс зазначила, що також рада бути у Києві, щоб запустити нове тристороннє партнерство з Україною та Польщею.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 17 лютого оголосив, що Україна, Польща та Велика Британія офіційно започатковують новий тристоронній формат співпраці.

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Про створення нового тристороннього альянсу офіційно мали оголосити 2 лютого у Києві з приїздом глави МЗС Британії Ліз Трасс. Однак вона захворіла на коронавірус і її візит,  як і оголошення нового формату, перенесли.

З ініціативою створення формату, який є частиною стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України, виступив офіційний Київ у жовтні 2021 року. 

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначав, що новий формат співпраці між Польщею, Україною та Британією передусім покликаний зміцнити безпеку у регіоні, у чому зацікавлені всі три країни.

Про новий тристоронній альянс дивіться у відео на YouTube-каналі "ЄвроПравди": ​​Союз Україна-Британія-Польща. Всі деталі та очікування

Теми: Велика Британіяекономікагроші
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