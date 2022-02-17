Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Британия увеличит объем поддержки Украины до 100 млн фунтов стерлингов

"Европейская правда"Четверг, 17 февраля 2022, 17:56
Лиз Трасс и дмитрий кулеба в лондоне в декабре 2021 года. фото: getty images

Великобритания увеличит объем поддержки Украины до 100 млн фунтов стерлингов.

Об этом заявила в четверг на брифинге в Киеве глава МИД Великобритании Лиз Трасс, сообщает "Европейская правда".

"Мы предоставили оборонное оружие, мы предоставили тренировки 22 тысячам членов украинской армии, и когда премьер-министр посетил Киев ранее  в этом месяце, он объявил, что мы предоставляем 88 млн в поддержку демократии Украины и ее независимости.

Сегодня я могу объявить следующий компонент нашей помощи, увеличивая наше финансирование этих проектов до 100 млн фунтов", - сказала она.

Трасс отметила, что также рада быть в Киеве, чтобы запустить новое трехстороннее партнерство с Украиной и Польшей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17 февраля объявил, что Украина, Польша и Великобритания официально основывают новый трехсторонний формат сотрудничества.

О создании нового трехстороннего альянса официально должны были объявить 2 февраля в Киеве с приездом главы МИД Британии Лиз Трасс. Однако она заболела коронавирусом и ее визит, как и объявление нового формата, перенесли.

С инициативой создания формата, являющегося частью стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики Украины, выступил официальный Киев в октябре 2021 года.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отмечал, что новый формат сотрудничества между Польшей, Украиной и Британией, прежде всего, призван укрепить безопасность в регионе, в чем заинтересованы все три страны.

О новом трехстороннем альянсе смотрите в видео на YouTube-канале "ЕвроПравды": Союз Украина-Британия-Польша. Все детали и ожидания

Темы: Великобританияэкономикаденьги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США

Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше

видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу

Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря

Все новости...
Великобритания
Украина, Польша и Британия создают новый альянс: официально
Глава Минобороны Британии: Россия продолжала наращивание войск последние 48 часов
Глава МИД Британии: Путин может затянуть нынешний кризис на месяцы
Последние новости
09:39
Члены Совбеза ООН осудили решение России о признании "Л/ДНР"
09:25
МИД: Пора действовать для прекращения агрессии РФ
09:01
В Госдуме РФ разошлись мнения, в каких пределах признавать ОРДЛО
08:50
Резников о признании Россией ОРДЛО: Новая Берлинская стена?
08:24
В Украине 24 440 случаев Covid за сутки, в Киеве снова всплеск – 4193
08:11
Кулеба призвал мир не медлить с санкциями против РФ
08:00
Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США
07:30
Сутки на Донбассе: 84 нарушения, двое погибших военных, 12 раненых
06:40
Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше
06:20
СМИ показали видео колонны танков на окраине Донецка
Все новости...