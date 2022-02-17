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Британия увеличит объем поддержки Украины до 100 млн фунтов стерлингов

"Европейская правда"Четверг, 17 февраля 2022, 16:56
Британия увеличит объем поддержки Украины до 100 млн фунтов стерлингов
Лиз Трасс и дмитрий кулеба в лондоне в декабре 2021 года. фото: getty images

Великобритания увеличит объем поддержки Украины до 100 млн фунтов стерлингов.

Об этом заявила в четверг на брифинге в Киеве глава МИД Великобритании Лиз Трасс, сообщает "Европейская правда".

"Мы предоставили оборонное оружие, мы предоставили тренировки 22 тысячам членов украинской армии, и когда премьер-министр посетил Киев ранее  в этом месяце, он объявил, что мы предоставляем 88 млн в поддержку демократии Украины и ее независимости.

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Сегодня я могу объявить следующий компонент нашей помощи, увеличивая наше финансирование этих проектов до 100 млн фунтов", - сказала она.

Трасс отметила, что также рада быть в Киеве, чтобы запустить новое трехстороннее партнерство с Украиной и Польшей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17 февраля объявил, что Украина, Польша и Великобритания официально основывают новый трехсторонний формат сотрудничества.

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О создании нового трехстороннего альянса официально должны были объявить 2 февраля в Киеве с приездом главы МИД Британии Лиз Трасс. Однако она заболела коронавирусом и ее визит, как и объявление нового формата, перенесли.

С инициативой создания формата, являющегося частью стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики Украины, выступил официальный Киев в октябре 2021 года.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отмечал, что новый формат сотрудничества между Польшей, Украиной и Британией, прежде всего, призван укрепить безопасность в регионе, в чем заинтересованы все три страны.

О новом трехстороннем альянсе смотрите в видео на YouTube-канале "ЕвроПравды": Союз Украина-Британия-Польша. Все детали и ожидания

Темы: Великобританияэкономикаденьги
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