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Глави МЗС України, Британії та Польщі виступили із заявою щодо нового альянсу

"Європейська правда"Четвер, 17 лютого 2022, 17:20
Глави МЗС України, Британії та Польщі виступили із заявою щодо нового альянсу
Фото: Українська правда

Україна, Велика Британія та Польща, які започатковують новий тристоронній формат співпраці, домовилися працювати разом над просуванням свого співробітництва та окреслили, у яких сферах це відбуватиметься.

Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС України, Британії та Польщі, що була ухвалена в Києві, повідомляє "Європейська правда".

У заяві наголошується, що три держави мають глибокі історичні зв’язки, засновані на спільних цінностях, спільній відданості миру і безпеці та спільній історії протистояння агресорам, які загрожують свободі в Європі.

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"Ми повторюємо, що кожна європейська держава вільна обирати або змінювати свої заходи безпеки, включаючи договори про союз, і що жодна держава не може розглядати будь-яку частину Європи як сферу свого впливу", - наголосили міністри.

Вони підкреслили, що три країни посилюватимуть спільну роботу для забезпечення стабільності та посилення стійкості України, зміцнюючи демократію на кордоні у Східній Європі.

"З цією метою ми сьогодні домовилися розробити тристоронній меморандум про співпрацю. Це продемонструє нашу відданість подальшому зміцненню стратегічного співробітництва та взаємодії між нашими трьома державами щодо найбільш пріоритетних питань підтримки України. 

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Ми працюватимемо разом над просуванням нашої співпраці, яка включає, але не обмежується координацією підтримки Міжнародної Кримської платформи, посиленням співробітництва з питань кібер- та енергетичної безпеки, а також зміцненням стратегічних комунікацій для протидії дезінформації", - підкреслили міністри.

Британія та Польща наголосили, що вони продовжуватимуть надавати Україні підтримку, стоячи з Україною в єдності перед обличчям триваючої російської агресії та залишаючись повністю відданими тому, щоб стояти поруч з українським народом у його зусиллях із захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як повідомлялося, 17 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба офіційно оголосив, що Україна, Польща та Велика Британія офіційно започатковують новий тристоронній формат співпраці.

Про новий тристоронній формат дивіться у відео на YouTube-каналі "ЄвроПравди": ​​Союз Україна-Британія-Польща. Всі деталі та очікування

Теми: МЗСВелика БританіяПольщадипломатичні відносини
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