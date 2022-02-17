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Главы МИД Украины, Британии и Польши выступили с заявлением о новом альянсе

"Европейская правда"Четверг, 17 февраля 2022, 17:20
Главы МИД Украины, Британии и Польши выступили с заявлением о новом альянсе
Фото: Украинская правда

Украина, Великобритания и Польша, начинающие новый трехсторонний формат, договорились работать вместе над продвижением своего сотрудничества и обозначили, в каких сферах это будет происходить.

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Украины, Британии и Польши, принятом в Киеве, сообщает "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что три государства имеют глубокие исторические связи, основанные на общих ценностях, общей преданности миру и безопасности и общей истории противостояния агрессорам, угрожающим свободе в Европе.

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"Мы повторяем, что каждое европейское государство свободно выбирать или изменять свои меры безопасности, включая договоры о союзе, и что ни одно государство не может рассматривать какую-либо часть Европы как сферу своего влияния", - подчеркнули министры.

Они подчеркнули, что три страны будут усиливать совместную работу по обеспечению стабильности и усилению устойчивости Украины, укрепляя демократию на границе в Восточной Европе.

"С этой целью мы сегодня договорились разработать трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Это продемонстрирует нашу приверженность дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества и взаимодействию между нашими тремя государствами по наиболее приоритетным вопросам поддержки Украины.

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Мы будем вместе работать над продвижением нашего сотрудничества, которое включает, но не ограничивается координацией поддержки Международной Крымской платформы, усилением сотрудничества в вопросах кибер- и энергетической безопасности, а также укреплением стратегических коммуникаций для противодействия дезинформации", - подчеркнули министры.

Британия и Польша подчеркнули, что они будут продолжать оказывать Украине поддержку, сохраняя единство с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии и оставаясь полностью преданными тому, чтобы стоять рядом с украинским народом в его усилиях по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Как сообщалось, 17 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба официально объявил, что Украина, Польша и Великобритания официально основывают новый трехсторонний формат сотрудничества.

О новом трехстороннем альянсе смотрите в видео на YouTube-канале ЕвроПравды: Союз Украина-Британия-Польша. Все детали и ожидания

Темы: МИДВеликобританияПольшадипломатические отношения
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