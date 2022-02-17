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Сенат Чехії розгляне постанову про допомогу Україні і посилення східного флангу НАТО

"Європейська правда"Четвер, 17 лютого 2022, 19:44
Прапор Чехії. Фото: Pixabay

16 лютого комітет у закордонних справах, оборони та безпеки Сенату парламенту Чехії одноголосно ухвалив проєкт постанови, яка засуджує дії Росії, спрямовані на ескалацію напруги, недотримання своїх міжнародних зобов'язань та порушення миру в Європі. 

Про це повідомило посольство України у Празі, пише "Європейська правда".

Постанова має назву "Щодо нарощування сил російської армії в Україні та навколо неї та його наслідків для безпекової ситуації в Європі".

У документі зазначається, що Україна, яка опинилася під загрозою війни, потребує підтримки Чехії та інших союзницьких держав, а тому скоординовані дії країн-членів ЄС і НАТО мають стати ефективною відповіддю на дестабілізуючу поведінку Росії.

Сенатори закликали чеський уряд надати в разі потреби Україні подальшу допомогу та підготувати план збільшення присутності підрозділів чеських Збройних сил на східному крилі НАТО.

Проєкт постанови буде винесений на голосування пленарного засідання Сенату 3 березня цього року.

Про корекцію курсу Чехії щодо України, готовність підтримувати жорсткі санкції проти Путіна та ризики російської агресії читайте у матеріалі Глава МЗС Чехії: Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв агресії Путіна проти України

Інтерв’ю з міністром закордонних справ Чехії у відеоформаті можна подивитися на нашому Youtube-каналі.

Теми: ЧехіяарміязброяНАТО
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