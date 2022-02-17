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Сенат Чехии рассмотрит постановление о помощи Украине и усилении восточного фланга НАТО

"Европейская правда"Четверг, 17 февраля 2022, 19:44
Флаг Чехии. Фото: Pixabay

16 февраля комитет по иностранным делам, обороне и безопасности Сената парламента Чехии единогласно принял проект постановления, осуждающего действия России, направленные на эскалацию напряжения, несоблюдение своих международных обязательств и нарушение мира в Европе.

Об этом сообщило посольство Украины в Праге, пишет "Европейская правда".

Постановление называется "О наращивании сил российской армии в Украине и вокруг нее и его последствия для безопасности ситуации в Европе".

В документе отмечается, что оказавшаяся под угрозой войны Украина нуждается в поддержке Чехии и других союзнических государств, а потому скоординированные действия стран-членов ЕС и НАТО должны стать эффективным ответом на дестабилизирующее поведение России.

Сенаторы призвали чешское правительство предоставить в случае необходимости дальнейшую помощь Украине и подготовить план увеличения присутствия подразделений чешских вооруженных сил на восточном крыле НАТО.

Проект постановления будет вынесен на голосование пленарного заседания Сената 3 марта этого года.

О коррекции курса Чехии в отношении Украины, готовности поддерживать жесткие санкции против Путина и рисках российской агрессии читайте в материале Глава МИД Чехии: Мы готовимся ко всем возможным сценариям агрессии Путина против Украины

Интервью с министром в видеоформате можно посмотреть на нашем Youtube-канале.

Темы: ЧехияармияоружиеНАТО


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