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Зеленський: Україна має отримати систему гарантій на шляху до НАТО

Четвер, 17 лютого 2022, 19:41
Зеленський: Україна має отримати систему гарантій на шляху до НАТО
зеленський, фото: ОП

Україна хоче отримати систему гарантій, поки проходить шлях до вступу в НАТО, щоб мати більше можливостей для захисту на тлі можливої ​​нової агресії РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна.

"НАТО – єдиний, по суті, сьогодні з існуючих безпекових союзів, до якого Україна могла б приєднатися. Для нас там є позиція відчинених дверей. Але на цьому шляху велика відстань – роки та місяці, особливо якщо буде ескалація. Проходячи цей шлях, ми маємо отримати систему гарантій. І хоча б теоретично вона не повинна поступатись системі, яку пропонують країнам НАТО", - сказав Зеленський.

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Президент також заявив, що Київ не сприймає російських вимог щодо того, щоб НАТО дав юридичні гарантії щодо неприйняття України до складу Альянсу в майбутньому.

"Жодних сигналів від РФ ми в принципі не отримуємо, жодних вказівок, що нам робити. Ми ж самостійна країна. Тому наша реакція буде відповідною. Питання, що в діалозі з іншими країнами Росія точно ставить питання про членство України в Альянсі. І ставить його або як умову, або як переговорну позицію, або посилює свої позиції, щоб про щось домовлятися. Це нам відомо, вони ж не приховують, що є відверто проти того, що Україна буде членом НАТО", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що існує дуже високий ризик вторгнення протягом кількох днів, а британський прем’єр Борис Джонсон відзначив, що ситуація на кордоні з Україною продовжує залишатися дуже похмурою після обстрілу дитячого садка на Луганщині.

ВІДЕО ДНЯ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

Теми: ЗеленськийНАТО
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