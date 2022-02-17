Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський: Україна має отримати систему гарантій на шляху до НАТО

Четвер, 17 лютого 2022, 20:41
зеленський, фото: ОП

Україна хоче отримати систему гарантій, поки проходить шлях до вступу в НАТО, щоб мати більше можливостей для захисту на тлі можливої ​​нової агресії РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна.

"НАТО – єдиний, по суті, сьогодні з існуючих безпекових союзів, до якого Україна могла б приєднатися. Для нас там є позиція відчинених дверей. Але на цьому шляху велика відстань – роки та місяці, особливо якщо буде ескалація. Проходячи цей шлях, ми маємо отримати систему гарантій. І хоча б теоретично вона не повинна поступатись системі, яку пропонують країнам НАТО", - сказав Зеленський.

Президент також заявив, що Київ не сприймає російських вимог щодо того, щоб НАТО дав юридичні гарантії щодо неприйняття України до складу Альянсу в майбутньому.

"Жодних сигналів від РФ ми в принципі не отримуємо, жодних вказівок, що нам робити. Ми ж самостійна країна. Тому наша реакція буде відповідною. Питання, що в діалозі з іншими країнами Росія точно ставить питання про членство України в Альянсі. І ставить його або як умову, або як переговорну позицію, або посилює свої позиції, щоб про щось домовлятися. Це нам відомо, вони ж не приховують, що є відверто проти того, що Україна буде членом НАТО", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що існує дуже високий ризик вторгнення протягом кількох днів, а британський прем’єр Борис Джонсон відзначив, що ситуація на кордоні з Україною продовжує залишатися дуже похмурою після обстрілу дитячого садка на Луганщині.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

Теми: ЗеленськийНАТО
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЄС остаточно погодив 1,2 мільярда євро допомоги Україні

фотоПід посольством Росії у Києві проходить акція на підтримку політв’язнів

РосЗМІ повідомляють про прибуття 61 тисячі людей із ОРДЛО, вже 6 регіонів запровадили НС

фотоНові супутникові знімки свідчать про активність військ Росії біля кордону України – CNN

Головні новини неділі та ночі: вибух у Донецьку, саміт безпеки

Джонсон вбачає "добрий знак" в обіцянках Путіна Макрону

Усі новини...
Зеленський
Зеленський побував на передовій
Зеленський до ОБСЄ: будьте в Україні, щоби фіксувати обстріли на Донбасі
В Україні легалізували віртуальні активи після вето Зеленського
Останні новини
12:37
У МОЗ назвали регіони-антилідери з вакцинації проти COVID-19
12:34
В Кремлі кажуть про неясність планів щодо саміту РФ-США, який анонсував Макрон
12:30
ЦОС: 150-тисячного війська РФ недостатньо для захоплення України, є гібридні сценарії 
12:19
Чаус розповів, в яких умовах його тримали в неволі
12:16
Курс валют на 21 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
12:07
Словенія скасувала більшість коронавірусних обмежень
12:03
Кремль назвав фейком "розстрільні списки" українців
11:59
ЄС додав 5 осіб у санкційний список за російські вибори в окупованому Криму
11:50
ЄС остаточно погодив 1,2 мільярда євро допомоги Україні
11:42
У Міжнародний день рідної мови відбудеться онлайн-диктант кримськотатарською: як взяти участь
Усі новини...