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Зеленский: Украина должна получить систему гарантий на пути в НАТО

Четверг, 17 февраля 2022, 19:41
Зеленский: Украина должна получить систему гарантий на пути в НАТО
зеленский, фото: ОП

Украина хочет получить систему гарантий, пока проходит путь к вступлению в НАТО, чтобы иметь больше возможностей для защиты на фоне возможной новой агрессии РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина.

"НАТО – единственный, по сути, сегодня из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно, если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", - сказал

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Президент также заявил, что Киев не приемлет российские требования о том, чтобы НАТО дал юридические гарантии о непринятии Украины в состав Альянса в будущем.

"Никаких сигналов от РФ мы в принципе не получаем, никаких указаний, что нам делать. Мы же самостоятельная страна. Потому наша реакция будет соответствующей. Вопрос в том, что в диалоге с другими странами Россия точно ставит вопрос про членство Украины в Альянсе. И ставит его либо как условие, либо как переговорную позицию, либо усиливает свои позиции, чтобы о чем-то договариваться. Это нам известно, они же не скрывают, что откровенно против того, что Украина будет членом НАТО", - сказал он.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что существует очень высокий риск вторжения в течение нескольких дней, а британский премьер Борис Джонсон отметил, что ситуация на границе с Украиной продолжает оставаться очень мрачной после обстрела детского сада в Луганской области.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен возможными попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину.

Темы: ЗеленскийНАТО
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