Олімпіада: В української бобслеїстки виявили допінг, її усунули від змагань
Українська бобслеїстка Лідія Гунько отримала позитивний результат допінг-тесту на Олімпійських іграх-2022.
Джерело: Міжнародне агентство тестування (ITA), Champion
Деталі: Зазначається, що в Гунько виявили "заборонений метаболіт 4α-chloro-18-nor-17β-hydroxymethyl, 17α-methyl-5α-androst-13-en-3α-ol".
Зразок зібрало ITA під час антидопінгового контролю 14 лютого 2022 року в китайському Яньціні. Про результат повідомила акредитована Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) лабораторія Пекіна 17 лютого.
Українку поінформували про випадок. Її тимчасово відсторонили від участі в змаганнях, тренуваннях або в будь-якій діяльності під час Зимових Олімпійських ігор в Пекіні. Водночас, Гунько має право оскаржити це рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS) і вимагати аналізу проби B.
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На Олімпіаді-2022 Гунько посіла 20-е місце у змаганнях жінок у монобобі.
Нагадаємо:
- 4 лютого у Пекіні стартувала Зимова Олімпіада. Вона триватиме до 20 лютого.
- На цих іграх буде розіграно 109 комплектів нагород у 15-ти видах спорту: біатлон, бобслей, гірськолижний спорт, керлінг, ковзанярський спорт, лижні перегони, лижне двоборство, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл, хокей та шорт-трек.
- Вперше в історії збірна України буде представлена у рекордній кількості видів спорту – 12.