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Олімпіада: В української бобслеїстки виявили допінг, її усунули від змагань

Анастасія КалатурП'ятниця, 18 лютого 2022, 00:39
Олімпіада: В української бобслеїстки виявили допінг, її усунули від змагань
ФОТО: GETTY IMAGES

Українська бобслеїстка Лідія Гунько отримала позитивний результат допінг-тесту на Олімпійських іграх-2022.

Джерело: Міжнародне агентство тестування (ITA), Champion

Деталі: Зазначається, що в Гунько виявили "заборонений метаболіт 4α-chloro-18-nor-17β-hydroxymethyl, 17α-methyl-5α-androst-13-en-3α-ol".

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Зразок зібрало ITA під час антидопінгового контролю 14 лютого 2022 року в китайському Яньціні.  Про результат повідомила акредитована Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) лабораторія Пекіна 17 лютого.

Українку поінформували про випадок. Її тимчасово відсторонили  від участі в змаганнях, тренуваннях або в будь-якій діяльності під час Зимових Олімпійських ігор в Пекіні. Водночас, Гунько має право  оскаржити це рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS) і вимагати аналізу проби B.

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ВІДЕО ДНЯ

На Олімпіаді-2022 Гунько посіла 20-е місце у змаганнях жінок у монобобі.

Нагадаємо:

  • 4 лютого у Пекіні стартувала Зимова Олімпіада. Вона триватиме до 20 лютого.
  • На цих іграх буде розіграно 109 комплектів нагород у 15-ти видах спорту: біатлон, бобслей, гірськолижний спорт, керлінг, ковзанярський спорт, лижні перегони, лижне двоборство, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл, хокей та шорт-трек.
  • Вперше в історії збірна України буде представлена у рекордній кількості видів спорту – 12.

Теми: Олімпіада
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