Олимпиада: У украинской бобслеистки обнаружили допинг, ее отстранили от соревнований

Украинская бобслеистка Лидия Гунько получила положительный результат допинг-теста на Олимпийских играх-2022.

Источник: Международное агентство тестирования (ITA), Champion

Детали: Отмечается, что у Гунько обнаружили "запрещенный метаболит 4α-chloro-18-nor-17β-hydroxymethyl, 17α-methyl-5α-androst-13-en-3α-ol".

Реклама:

Образец собрало ITA во время антидопингового контроля 14 февраля 2022 года в китайском Яньцине. О результате сообщила аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория Пекина 17 февраля.

Украинку проинформировали о случившемся. Ее временно отстранили от участия в соревнованиях, тренировках или в любой деятельности во время Зимних Олимпийских игр в Пекине. В то же время Гунько имеет право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и требовать анализа пробы B.

Знать больше: Contra spem spero! Чего ждать от Украины на зимней Олимпиаде

ВИДЕО ДНЯ

На Олимпиаде-2022 Гунько заняла 20-е место в соревнованиях женщин в монобобе.

Напомним: