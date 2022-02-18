Олимпиада: У украинской бобслеистки обнаружили допинг, ее отстранили от соревнований
Украинская бобслеистка Лидия Гунько получила положительный результат допинг-теста на Олимпийских играх-2022.
Источник: Международное агентство тестирования (ITA), Champion
Детали: Отмечается, что у Гунько обнаружили "запрещенный метаболит 4α-chloro-18-nor-17β-hydroxymethyl, 17α-methyl-5α-androst-13-en-3α-ol".
Образец собрало ITA во время антидопингового контроля 14 февраля 2022 года в китайском Яньцине. О результате сообщила аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория Пекина 17 февраля.
Украинку проинформировали о случившемся. Ее временно отстранили от участия в соревнованиях, тренировках или в любой деятельности во время Зимних Олимпийских игр в Пекине. В то же время Гунько имеет право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и требовать анализа пробы B.
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На Олимпиаде-2022 Гунько заняла 20-е место в соревнованиях женщин в монобобе.
Напомним:
- 4 февраля в Пекине стартовала Зимняя Олимпиада. Она продлится до 20 февраля.
- На этих играх будет разыграно 109 комплектов наград в 15-ти видах спорта: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжные гонки, лыжное двоеборье, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки с трамплином, фигурное катание, фристайл, хокей и шорт-трек.
- Впервые в истории сборная Украины будет представлена в рекордном количестве видов спорта – 12.