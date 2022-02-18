ЗМІ: У Донецькій та Луганській областях не працював зв'язок "Водафон"

У Донецькій та Луганській областях були перебої зі стільниковим зв'язком.

Джерело: "Новини Донбасу", джерело УП в МВС

Деталі: Як повідомили "Новини Донбасу", мова йшла про мобільних операторів "Водафон" та "Київстар". Уточнювалося, що станом 1:08 у Краматорську ловить "Водафон". Водночас у користувачів LifeCell проблем зі зв'язком немає. Технічні фахівці служби підтримки операторів повідомили "Новинам Донбасу", що не мають інформації, і попросили заповнити заявку на техобслуговування.

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Оновлено: Як повідомило джерело УП в МВС, інформація про перебої зі зв’язком "Київстар" в зоні ООС не підтверджується. Водночас в роботі "Водафон" дійсно були збої на территорії Луганської і Донецької області. Зараз технічні фахівці встановлюють їх причини.