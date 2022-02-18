Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: В Донецкой и Луганской областях не работала связь "Водафон"

Анастасия КалатурПятница, 18 февраля 2022, 01:40
СМИ: В Донецкой и Луганской областях не работала связь Водафон
ФОТО: GETTY IMAGES

В Донецкой и Луганской областях были перебои с сотовой связью.

Источник: "Новости Донбасса", источник УП в МВД

Детали: Как сообщили "Новости Донбасса", речь шла о мобильных операторах "Водафон" и "Киевстар". Уточнялось, что по состоянию на 1:08 в Краматорске ловит "Водафон". В то же время, у пользователей LifeCell проблем со связью нет. Технические специалисты службы поддержки операторов сообщили "Новостям Донбасса", что не располагают информацией, и попросили заполнить заявку на техобслуживание.

Реклама:

Обновлено: Как сообщил источник УП в МВД, информация о перебоях со связью "Киевстар" в зоне ООС не подтверждается. В то же время в работе "Водафон" действительно были сбои на территории Луганской и Донецкой области. В настоящее время технические специалисты устанавливают их причины.

Темы: Донбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Донбасс
Почти 70% украинцев хорошо и нейтрально относятся к крымчанам в оккупации, хуже – к жителям востока
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинцы уменьшили наступательный потенциал россиян на двух направлениях – Маляр
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: