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Південна Корея — у п'ятірці країн-лідерів за щоденною захворюваністю на Covid-19

Анастасія КалатурП'ятниця, 18 лютого 2022, 03:40
Південна Корея — у п'ятірці країн-лідерів за щоденною захворюваністю на Covid-19
Люди в масках на вулицях Сеула, Столиці Південної Кореї. ФОТО: GETTY IMAGES

За добу 16 лютого у світі виявили 2 017 348 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема  в Німеччині – 227 613 заражень, у Росії – 180 622, у Бразилії – 129 266.

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Крім того, у США – 103 377 хворих, у Південній Кореї – 93 127.

Україна, де 33  330 випадків, на 17 місці у світі між Іспанією та Австрією. У Європі на 9 місці.

11 212 хворих у світі за добу померли. За цим показником Україна  (259 смертей) на 11 місці у світі і на 6 в Європі.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Нагадаємо: 16 лютого в Україні зафіксували 33 330 випадків захворювання на Covid і 259 смертей від нього.

Українська правда
Теми: коронавірус
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