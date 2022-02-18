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Южная Корея — в пятерке стран-лидеров по ежедневной заболеваемости Covid-19

Анастасия КалатурПятница, 18 февраля 2022, 04:40
Люди в масках на улицах Сеула, столицы Южной Кореи. ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 16 февраля в мире обнаружили 2 017 348 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Германии – 227 613 заражений, в России – 180 622, в Бразилии – 129 266.

Кроме того, в США – 103 377 больных, в Южной Корее – 93 127.

Украина, где 33 330 случаев, на 17 месте в мире между Испанией и Австрией. В Европе на 9-м месте.

11 212 больных в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина (259 смертей) на 11 месте в мире и на 6 в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине

Напомним: 16 февраля в Украине зафиксировали 33 330 случаев заболевания Covid и 259 смертей от него.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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