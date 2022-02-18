Сенат США одностайно ухвалив резолюцію на підтримку України

Сенат США затвердив резолюцію на підтримку України.

Джерело: AP

Деталі: Резолюція сенаторів не має сили закону, але офіційно заявляє про "непохитну підтримку Сполученими Штатами безпечної, демократичної та незалежної України" та "засуджує нарощування російської військової сили" на кордоні з Україною. Сенатор Роб Портман, штат Огайо, сказав, що "Конгрес єдиний у своїй підтримці незалежності та суверенітету України".

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Резолюція закликає президента США Джо Байдена змусити уряд США вичерпати всі наявні інструменти, щоб накласти "значні витрати" на Росію і "відновити мир у Європі".

В остаточному тексті йдеться про те, що резолюція не повинна тлумачитися як дозвіл на застосування військової сили проти Росії або на введення збройних сил США в Україну.

Як зазначається, голосування було одностайним, без заперечень чи формального поіменного голосування.

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Нагадаємо: Напередодні група сенаторів-республіканців внесла до Конгресу США законопроєкт, який передбачає санкції проти Росії вже на нинішньому етапі. Документ, зокрема, вимагає негайно припинити будівництво проєкту "Північний потік-2" і передбачає санкції щодо цього проєкту у разі вторгнення Росії. Також пропонуються санкції проти великих банків, а також оточення президента РФ.